Корабли на Каспии отправлены на якорные стоянки и в укрытия

В связи с ухудшением погодных условий на Каспии корабли Морского транспортного флота и Каспийского морского нефтяного флота, принадлежащие ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), отправлены на якорные стоянки и в укрытия.

Об этом сообщили в ASCO в ответ на запрос Day.Az.

Было отмечено, что их деятельность, как ожидается, будет возобновлена в вечерние часы.