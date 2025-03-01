https://news.day.az/society/1733850.html Корабли на Каспии отправлены на якорные стоянки и в укрытия В связи с ухудшением погодных условий на Каспии корабли Морского транспортного флота и Каспийского морского нефтяного флота, принадлежащие ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), отправлены на якорные стоянки и в укрытия. Об этом сообщили в ASCO в ответ на запрос Day.Az.
Корабли на Каспии отправлены на якорные стоянки и в укрытия
В связи с ухудшением погодных условий на Каспии корабли Морского транспортного флота и Каспийского морского нефтяного флота, принадлежащие ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), отправлены на якорные стоянки и в укрытия.
Об этом сообщили в ASCO в ответ на запрос Day.Az.
Было отмечено, что их деятельность, как ожидается, будет возобновлена в вечерние часы.
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