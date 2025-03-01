https://news.day.az/world/1733851.html Вице-президент Турции прокомментировал заявление РКК о прекращения огня Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прокомментировал заявление РКК об объявлении прекращения огня. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на NTV. С объявлением террористической организацией РКК о прекращении огня начался новый этап на пути к достижению цели - Турции без терроризма.
Вице-президент Турции прокомментировал заявление РКК о прекращения огня
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прокомментировал заявление РКК об объявлении прекращения огня.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на NTV.
С объявлением террористической организацией РКК о прекращении огня начался новый этап на пути к достижению цели - Турции без терроризма.
Д.Йылмаз также подчеркнул, что результаты этого процесса будут тщательно отслеживаться правительством.
Террористическая организация РКК объявила о прекращении огня в ответ на призыв Абдуллы Оджалана.
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