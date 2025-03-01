Вице-президент Турции прокомментировал заявление РКК о прекращения огня

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прокомментировал заявление РКК об объявлении прекращения огня.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на NTV.

С объявлением террористической организацией РКК о прекращении огня начался новый этап на пути к достижению цели - Турции без терроризма.

Д.Йылмаз также подчеркнул, что результаты этого процесса будут тщательно отслеживаться правительством.

Террористическая организация РКК объявила о прекращении огня в ответ на призыв Абдуллы Оджалана.