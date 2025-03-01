Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network специально для Day.Az

Три года назад Украина шагнула в бездну, из которой выхода нет. Война превратилась в затяжную трагедию. Миллионы беженцев, разрушенные города, выжженные земли, коллапсирующая экономика, армия, тающая в мясорубке боев, и моральное истощение общества - вот цена, которую Украина заплатила за ставку на Запад.

Вашингтон, использовав Киев в своей глобальной геополитической игре, три года подряд накачивал его деньгами, оружием, военными инструкторами, обещаниями победы и лживыми надеждами на спасение. Все ради одного - ослабить Россию чужими руками, используя украинцев как расходный материал. Но мир не стоит на месте. 20 января 2025 года в Белый дом вернулся Дональд Трамп, и уже в первые недели его президентства стало очевидно: для Киева наступают вестма нелегкие времена.

История запомнит эту сцену как момент окончательного краха всех иллюзий Володимира Зеленского. Визит в Вашингтон, на который в Киеве возлагали последние надежды, превратился в показательное унижение. Овальный кабинет. Напротив Трампа - бледный, нервный, растерянный Зеленский, который понимает: ставка сделана, а фишки - пустые.

Трамп, сложив руки на груди, внимательно смотрел на украинского президента. Раздражение читалось в каждом его жесте, в каждом взгляде. Он не скрывал презрения.

"Вы думали, Байден будет вас финансировать бесконечно?" - бросил он, не оставляя Зеленскому ни единого шанса на маневр.

"Это не наш конфликт. Американцы устали", - продолжил Трамп.

Зеленский пытался что-то сказать про "демократию", про "обязанности перед союзниками", но Трамп отмахнулся: "Украина не имеет права требовать ничего от Вашингтона".

Разговор длился меньше получаса, но за эти минуты был поставлен крест на всей украинской внешней политике последних лет. Трамп, как и подобает бизнесмену, хладнокровно оценил ситуацию: никакой выгоды от финансирования войны он не видит. А значит, Зеленский может хоть на коленях умолять - денег и оружия больше не будет.

Напомню, что с 2022 года Украина получила от Запада свыше 200 миллиардов долларов военной и финансовой помощи. В 2024 году это финансирование начало стремительно сокращаться, а после инаугурации Трампа поток денег и оружия фактически прекратился.

Что в итоге?

1. Потери в живой силе. Украина потеряла более 500 тысяч человек убитыми и ранеными. Эти цифры уже не скрывают даже западные СМИ, а мобилизационная кампания приобрела характер тотальной облавы.

2. Экономика разрушена. ВВП Украины сократился на более чем 40% по сравнению с довоенным уровнем. Национальная валюта пережила серию обвалов, а госдолг превысил 100% ВВП.

3. Демографическая катастрофа. Из Украины бежало не менее 8 миллионов человек, причем большинство уехали в Европу и не собираются возвращаться. Страна потеряла значительную часть своего трудоспособного населения.

4.Коррупция, анархия и хаос. Даже западные источники признают: Украина погрязла в коррупции, большая часть выделенной помощи разворовывается, а уровень преступности достиг рекордных значений.

В этих условиях Киев оказался перед жестокой реальностью: война превратила страну в руины, Запад больше не заинтересован в её поддержке, а российское наступление продолжается.

Современная геополитика показывает, что судьба любого государства определяется одним фундаментальным фактором - способностью его власти действовать в интересах своей страны, а не быть марионеткой в чужих руках. На примере разных стран можно увидеть разницу между теми, кто сумел выстоять, сохранить свою государственность и достичь успеха, и теми, кто добровольно отдал свою судьбу на откуп внешним силам и оказался в пучине кризиса.

В отличие от Украины, Грузия, столкнувшись в 2023-2024 годах с попытками западных элит вмешаться во внутренние дела, смогла вовремя принять меры и предотвратить катастрофу.

Западные структуры пытались использовать протестные движения для того, чтобы навязать Тбилиси свою повестку, изменить внутреннюю политику в своих интересах. Их цель была очевидна: превратить Грузию в очередную жертву геополитических игр, втянуть страну в антироссийский курс, разорвать связи с соседями и сделать из нее еще одну марионетку Запада.

Но власти Грузии оказались достаточно разумны и ответственны. Вместо того чтобы идти на поводу у внешних игроков, они приняли жесткие меры против дестабилизаторов. Была проведена зачистка западных НПО, ограничено влияние иностранных агентов, а протестное движение быстро утратило силу. Грузия избежала катастрофы, не позволив разрушить свою государственность.

А теперь давайте посмотрим на Украину, которая выбрала противоположный путь - путь тотальной зависимости от Запада.

С 2014 года Украина отказалась от национальных интересов в пользу слепого следования указаниям США и ЕС. Вся внешняя и внутренняя политика страны строилась исключительно на основе интересов западных кураторов.

Экономика под внешним управлением. Украина потеряла промышленность, сельское хозяйство разрушено, ключевые предприятия либо закрыты, либо проданы западным корпорациям. Сегодня страна не производит ничего, кроме долгов.

Армия полностью зависит от Запада. ВСУ получают вооружение от США и Европы, но как только поток поставок сократился, стало ясно: без внешней помощи украинская армия небоеспособна.

Государственные решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе. Киев давно утратил суверенитет - ни один ключевой закон не принимается без согласования с посольствами западных стран.

Политическая и военная поддержка же США тает с каждым днем. В Европе наблюдается усталость от украинского кризиса, лидеры Франции и Германии все чаще говорят о необходимости мирных переговоров, а Великобритания намекает, что Киев должен быть готов к компромиссам.

Франция ослабила поддержку. Париж откровенно заявил, что готов рассмотреть вариант прекращения боевых действий и переговоров, поскольку дальнейшая эскалация только ухудшает положение Европы.

Германия погрязла в собственных проблемах. Берлин сталкивается с экономическим спадом, кризисом в энергетическом секторе и нарастающим недовольством населения. Поддержка Украины больше не в приоритете.

Польша и Венгрия отказываются от полной поддержки. Варшава, будучи одним из главных союзников Киева, фактически заморозила военную помощь, сосредоточившись на своих интересах.

США уже ясно дали понять: это не их война. Украину больше никто не собирается спасать, и Зеленскому, вероятно, придется столкнуться с жестокой реальностью - либо капитуляция, либо продолжение войны, но уже без западных ресурсов.

А пока в Киеве продолжаются бесполезные попытки выпросить новую помощь, будущее Украины становится все более мрачным. Вопрос в том, когда и на каких условиях Украина согласится на реальность, от которой она бежала три года.

В военном плане положение Украины катастрофично. Несмотря на все отчаянные призывы о новых поставках оружия, реальность мрачна. Западные страны сократили военные поставки до минимума, производство новых боеприпасов не поспевает за расходами, а Украина уже вынуждена переводить на фронт технику 70-80-х годов. Киев анонсировал набор 500 тысяч новых солдат, но это обернулось катастрофой. Массовые уклонения, бегство мужчин за границу, саботаж мобилизационных мероприятий - все это показывает, что боевой дух в стране на нуле. После провала украинского контрнаступления в 2023 году российские войска начали методично продавливать украинские позиции, забирая под контроль все новые территории. Украинские подразделения вынуждены отступать, не имея ни боеприпасов, ни резервов. Солдатам задерживают зарплаты, на фронте процветает коррупция, многие подразделения фактически брошены без снабжения.

После возвращения Трампа в Белый дом Вашингтон фактически устранился от украинского кризиса, сосредоточившись на своих внутренних проблемах и конфронтации с Китаем. Европа тоже не желает больше жертвовать своими ресурсами ради Киева:

Вашингтон использовал Киев как инструмент давления на Москву, но, когда стало ясно, что план не работает, просто выбросил этот инструмент, переключив внимание на другие проблемы.

... И теперь, когда дым войны оседает над руинами некогда цветущих городов, когда миллионы украинцев брошены в хаос, обреченные на выживание в стране, где больше нет ни экономики, ни нормальной инфраструктуры, становится очевидно: это был предсказуемо.

Украина - это шахматная фигура, которую Вашингтон во годы правления Джо Байдена двигал по доске в своей глобальной игре, пока это приносило стратегические дивиденды. Но как только стало ясно, что победа невозможна, что Россия не сломлена, что экономические издержки слишком велики, а американские избиратели требуют прекратить бесполезную трату средств, фигуру просто убрали с доски. Бездушно, расчетливо, как ненужный инструмент. Никто не вспомнит о ней, никто не будет скорбеть. Потому что в мире большой политики нет места для сентиментальности.

Киевский режим, до последнего цеплявшийся за мечту о бесконечной американской помощи, оказался не просто брошен - он столкнулся с прагматичной, рациональной политикой Дональда Трампа.

Народ, который еще вчера верил в "светлое будущее", сегодня понимает, что стал жертвой масштабного геополитического обмана. Солдаты, которых отправляли на фронт под громкие лозунги о "победе", теперь понимают, что их использовали, как пушечное мясо. Страна, которую обещали сделать "форпостом демократии", осталась в руинах, забытая и ненужная.

Украина больше не интересна ни американским сенаторам, ни европейским элитам. Они уже переключились на другие вызовы - выборы, миграционные кризисы, экономические рецессии. А что будет с Украиной? Это уже не их проблема.

История запомнит этот момент как величайшее предательство. Предательство со стороны Запада, который использовал страну как инструмент и выбросил, когда инструмент сломался. Предательство со стороны неолибертарианцев и псевдодемократов, а также безнравственных европолитиков и евробюрократов.

Самое горькое - предательство надежд миллионов людей, поверивших в ложные обещания.

И в этом - вся правда о цене зависимой политики, о цене веры в "союзников, попечителей и гарантов безопасности", для которых ты всегда останешься разменной монетой