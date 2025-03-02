Израиль пригрозил ударом по Сирии, если сирийские друзы подвергнутся атакам со стороны новых властей в Дамаске, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ о повышении боеготовности, сообщила пресс-служба министерства обороны Израиля.

"️Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили ЦАХАЛ подготовиться к защите друзского поселения Джарамана, расположенного в пригороде Дамаска и подвергающегося атаке со стороны сил сирийского режима", - говорится в сообщении, передает Day.Az.

По данным минобороны страны, в ЦАХАЛ получено указание привести силы в готовность и "передать сирийскому режиму четкое и жесткое предупреждение: любое нападение на друзов повлечет за собой тяжелые последствия".



"Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии нападать на друзов. Если режим осмелится нанести удар по друзам - он столкнется с нашей ответной реакцией. Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии угрожать друзам", - приводит пресс-служба заявление оборонного ведомства.