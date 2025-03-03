Новый исполнительный директор AZCON?

Как сообщалось ранее, Шахин Тофиг оглу Бабаев назначен исполнительным директором Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON).

Шахин Тофиг оглу Бабаев, 1988 года рождения, который до этого назначения был заместителем министра цифрового развития и транспорта, является выпускником Азербайджанского государственного экономического университета, сообщает в понедельник Day.Az.

С 2011 года работал в Сумгайытском технологическом парке, в 2012-2021 годах занимал должность главы финансового департамента "Азеркосмос", в 2023 году был назначен советником министра цифрового развития и транспорта. Является членом Международной ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA).