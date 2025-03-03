https://news.day.az/officialchronicle/1734117.html Шахин Бабаев назначен исполнительным директором AZCON - Распоряжение Шахин Тофиг оглу Бабаев назначен исполнительным директором Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON). Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.
Шахин Бабаев назначен исполнительным директором AZCON - Распоряжение
Шахин Тофиг оглу Бабаев назначен исполнительным директором Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.
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