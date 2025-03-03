Шахин Бабаев назначен исполнительным директором AZCON

Шахин Тофиг оглу Бабаев назначен исполнительным директором Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.