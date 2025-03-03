В Азербайджане ожидается экономия 1,5 миллиарда кубометров газа

В Азербайджане будет сэкономлено 1,5 миллиарда кубометров газа.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов, выступая на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии на тему "Энергоэффективность: результаты и ожидания".

"Энергоэффективность считается одним из самых значимых и важных источников энергии. Мы полагаем, что запланированного на 2030 год результата в 2 гигаватта сможем достичь уже в 2027-2028 годах. В результате реконструкции теплоэлектростанции (ТЭС) в городе Мингячевир мы сэкономим 1,5 миллиарда кубометров газа", - отметил Э.Солтанов.

Он подчеркнул, что этот объем равен объему газа, добываемого на газовом месторождении "Абшерон".

"Это положительная новость для населения и государства. Население сможет получить доступ к более дешевой энергии, в то время как государство сможет направлять сэкономленный газ в другие отрасли", - добавил заместитель министра.