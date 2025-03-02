https://news.day.az/world/1733906.html Турция - однf из самых решительных стран в борьбе с терроризмом - Эрдоган Турция остается одной из самых решительных стран в мире в борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время ифтара с семьями шехидов и ветеранами. По его словам, Турция обладает богатым опытом в противодействии терроризму как внутри страны, так и за ее пределами, передает Day.Az.
Турция - однf из самых решительных стран в борьбе с терроризмом - Эрдоган
Турция остается одной из самых решительных стран в мире в борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время ифтара с семьями шехидов и ветеранами.
По его словам, Турция обладает богатым опытом в противодействии терроризму как внутри страны, так и за ее пределами, передает Day.Az.
"Во всех своих шагах наше правительство действует в интересах народа. Турция больше не следует навязанным сценариям - теперь это государство, которое разоблачает и разрушает коварные и лицемерные планы," - подчеркнул Эрдоган.
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