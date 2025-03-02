Турция - однf из самых решительных стран в борьбе с терроризмом

Турция остается одной из самых решительных стран в мире в борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время ифтара с семьями шехидов и ветеранами.

По его словам, Турция обладает богатым опытом в противодействии терроризму как внутри страны, так и за ее пределами, передает Day.Az.

"Во всех своих шагах наше правительство действует в интересах народа. Турция больше не следует навязанным сценариям - теперь это государство, которое разоблачает и разрушает коварные и лицемерные планы," - подчеркнул Эрдоган.