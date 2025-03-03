В Азербайджане 4 членов семьи отравились угарным газом

В Ордубаде 4 члена одной семьи отравились угарным газом, один из них, 90-летний мужчина скончался.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, минувшей ночью в селе Агры Ордубадского района Нахчыванской АР Багиров Салман Али оглу (1935 г.р.), его супруга Бадалова Манзар Гасым гызы (1943 г.р.), их невестка Зейналова Гызбести Алигулу гызы (1961 г.р.) и родственница Фаталиева Рамзия Аваз гызы (1955 г.р.) отравились угарным газом от газовой печи. Пострадавшие были госпитализированы в Центр инфекционных заболеваний Нахчыванской Автономной Республики.

Из них С.Багиров скончался, лечение его супруги М.Бадаловой продолжается в реанимационном отделении. Двое других пострадавших после оказания им первой помощи были выписаны домой.

По факту в прокуратуре Ордубадского района проводится расследование.