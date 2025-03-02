В Азербайджане наблюдается морозная погода

На территории Азербайджана наблюдается морозная погода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, сегодня с утра осадки прекратились.

Высота снежного покрова составила в Загатале (Алибей) 105 см, Гахе (Сарыбаш) - 68 см, Шеки и Габале - 45 см, Лерике - 43 см, Алтыагадже - 34 см, Губе - 29 см, Огузе - 25 см, Халтане и Исмаиллы - 22 см, Шахдаге - 17 см, Астаре и Шахбузе - 15 см, Агсу и Дашкесане - 14 см, Балакяне и Лянкяране - 12 см, Хыналыге и Гобустане - 11 см, Гядабее - 8 см, Кяльбаджаре, Лачине и Губадлы - 7 см, Шуше и Гусаре - 6 см, Ярдымлы - 5 см, Гёйчае - 4 см, Ханкенди, Шабране и Тертере - 3 см, Ходжалы - 2 см, Садараке - 1 см.

В Гёйгёле, Балакяне, Шеки, Имишли, Лерике из-за тумана видимость ограничена 1000 метрами.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в равнинных районах составила до -6 градусов, в Нахчыванской АР до -8 градусов, а в горных районах до -21 градуса мороза.