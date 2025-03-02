На сайте Baku Network опубликована статья о разрушении старых союзов и изменении мирового порядка.

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Геополитическая арена кипит, словно раскалённый котёл, где перемешиваются интересы сверхдержав, амбиции политиков и страхи союзников. Вашингтон становится центром притяжения мировых лидеров, спешащих занять свои места в новой расстановке сил. Европа напряжённо вглядывается в поведение Дональда Трампа, который, похоже, совсем не спешит раздавать гарантии и обещания. Россия, напротив, чувствует ветер перемен и явно готова воспользоваться моментом.

Буквально за последние дни Вашингтон посетили ключевые фигуры: британский премьер Кир Стармер, французский президент Эммануэль Макрон и теперь уже Владимир Зеленский. Их цели сходны, но методы и результаты кардинально различаются. В то время как Европа пытается хоть как-то сохранить влияние на американскую политику, Трамп демонстративно играет в свою партию - и явно не по нотам Брюсселя.

Распад трансатлантического консенсуса - это не просто кризис старых союзов, а разрыв векового нарратива, на котором Запад выстроил свою политическую идентичность. Это увядание привычного порядка, в котором либеральная гегемония считалась естественным ходом вещей, а альтернативы либо не принимались всерьёз, либо подавлялись в зародыше. Но время измельчило этот консенсус, оставив лишь его хрупкую оболочку - трескающуюся под давлением новых реалий.

События последних недель развиваются с такой головокружительной скоростью, что кажется, будто мы наблюдаем не политический процесс, а настоящую драму с яростными кульминациями и неожиданными развязками. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в Мюнхене нарушает табу, выступая с критикой европейских союзников, - и вот уже трансатлантическая риторика меняет свой тон, в ней больше нет единства. Его замечания об иммиграционной политике, завуалированный намёк на "Альтернативу для Германии", на которую ранее кивнул сам Илон Маск, - всё это словно пробный шар, тест на прочность. Затем последовал телефонный разговор Трампа и Путина, где два лидера - столь разные, но в этом моменте удивительно схожие - договорились о судьбе Украины. Сделка, заключённая в обход Европы, перевернула шахматную доску, где фигуры так долго двигались по заранее известному сценарию.

Паника среди европейских лидеров вспыхнула мгновенно. Привыкшие действовать в обход других (африканские страны, наверное, ухмыляются), они теперь сами оказались перед угрозой быть обойдёнными. В экстренном порядке они собрались в Париже, пытаясь сплести новую паутину безопасности, которая хоть как-то защитила бы их интересы. Тем временем Кир Стармер и Эммануэль Макрон отправились в Вашингтон, пытаясь в последний раз убедить Трампа не сносить основы прежнего мира. Но разве можно остановить бурю, когда она уже разразилась?

А в это время в Германии консервативные силы вновь поднимаются. ХДС/ХСС возвращается к власти, а "Альтернатива для Германии" выходит на второе место - ещё недавно это казалось невозможным. В Италии Джорджа Мелони язвительно осаждает левых, обвиняя их в истерике из-за глобального консервативного поворота. Ощущение не просто перемен, а тектонического сдвига: мир, который нам казался незыблемым, рассыпается, как песчаная статуя под внезапно налетевшим ураганом.

Ключевой вопрос: действительно ли мы наблюдаем возрождение правых? Или это лишь временная флуктуация, всплеск недовольства? Чтобы понять это, необходимо осознать, что в прежнем разделении на "левых" и "правых" больше нет смысла. Западная политика долгие десятилетия держалась на негласном договоре: экономика свободного рынка, демократия, американская гегемония, НАТО как гарантия безопасности. Внутренние дебаты о социальном обеспечении и культуре не меняли главного: игра шла по заданным правилам. Даже консерваторы в этой системе выглядели скорее её хранителями, чем её критиками.

Но этот консенсус уже давно дал трещину. В 1980-х либеральный капитализм начал пожирать сам себя: сначала государства ослабили регулирование ради ускоренного роста, затем экономика поддалась волне глобализации, размыв границы национального контроля. Казалось, что неолиберальный курс победил окончательно, но с каждым новым кризисом росло и неравенство. К 2020-м стало очевидно: консенсус больше не предлагает решений, он - реликт прошлого.

И вот на этом фоне выходят новые силы - неонационалисты, правые популисты, бывшие маргиналы, которые вдруг оказываются в центре внимания. Они не придерживаются последовательной идеологии, они эклектичны и противоречивы. Они критикуют глобализм, но используют его инструменты. Они восхваляют национальные традиции, но играют по правилам современной цифровой эпохи. Мелони обрушивается на Францию за её неоколониализм в Африке, но при этом ссылается на наследие Муссолини. Трамп на словах - защитник рабочего класса, но одновременно осторожен в вопросе виз для высококвалифицированных специалистов. В их политике нет единой линии - есть эмоция, вызов, ревизионизм.

Это не столько стратегия, сколько тактика. Их цель - разрушение старого порядка, без чёткой картины будущего. Они дают людям возможность выпустить пар, направить негодование против элит, но не предлагают ясных решений. И в этом - ключевая проблема. Система рухнула, но что придёт ей на смену?

Крах трансатлантического консенсуса - это лишь часть более глобального процесса. Мы вступаем в мир, где не будет универсальных правил. Если либеральный порядок строился на идее "глобальной деревни" и интеграции, если марксизм призывал к интернациональному единству рабочих, то неонационализм не стремится к универсальности. Он признаёт лишь одно - национальное государство, его суверенитет, его интересы.

Поэтому не стоит ожидать создания нового глобального альянса правых. Они могут заключать тактические союзы, но не более. Их политика строится на разделении, на различиях, а не на объединении. Это мир "сфер влияния", где каждый сам за себя, где больше нет иллюзий насчёт международного права или общих ценностей.

Визит Стармера: Лондон между двух огней

Кир Стармер прибыл в Белый дом с двойной задачей: укрепить союз с Вашингтоном, не испортив при этом отношений с Европой. Британия, которая после "Брексита" балансирует между американскими и европейскими интересами, оказалась в сложной позиции. С одной стороны, Стармеру необходимо демонстрировать преданность западному альянсу, с другой - он понимает, что Лондон рискует оказаться в стороне, если Трамп действительно решит переформатировать стратегию Запада в отношении Украины.

Стармеру удалось подчеркнуть роль Великобритании как ключевого союзника США, но он не получил главного - твёрдых гарантий по Украине. Ирония в том, что именно в этот момент Трамп демонстрирует явное охлаждение к безоговорочной поддержке Киева, намекая, что Европа должна сама нести ответственность за свою безопасность.

Европа должна платить - вот главная мысль, которую Трамп доносит до своих партнеров.

Великобритания понимает, что, если Вашингтон сменит курс, ей придётся либо полностью влиться в европейские оборонные структуры, либо остаться на обочине глобальной политики. Но Лондон не привык оставаться в стороне, а потому Стармер делает ставку на усиление военно-политического сотрудничества с ЕС - пусть даже ценой новых внутренних конфликтов.

Макрон и крах "французской дипломатии"

Французский президент Эммануэль Макрон также прибыл в Вашингтон с надеждой получить от Трампа хоть какие-то гарантии для Украины. Но его ждало жестокое разочарование.

Как пишет Politico, встреча с Трампом завершилась безрезультатно. Франция мечтала о статусе главного европейского миротворца, но Вашингтон дал понять: никакие гарантии Украине даны не будут, пока Европа сама не возьмёт на себя основную часть финансовых и военных обязательств.

Для Макрона это болезненный провал. Франция уже давно пытается играть ведущую роль в формировании европейской оборонной стратегии, но без поддержки США её возможности крайне ограничены. А Трамп, похоже, не собирается идти на уступки - его риторика остаётся неизменной: "Америка прежде всего".

Но в этой истории есть ещё один важный момент - скрытая борьба между Лондоном, Парижем и Берлином за благосклонность Вашингтона. Если Макрон рассчитывал, что Франция займёт место главного европейского союзника США, то теперь его амбиции столкнулись с жестокой реальностью.

Зеленский в Вашингтоне: встреча или капитуляция?

Теперь очередь за Владимиром Зеленским. Киев, возможно, впервые с начала конфликта испытывает настоящее беспокойство. Украинский лидер прилетает в Вашингтон с надеждой получить новые пакеты помощи, но американская повестка явно изменилась.

Официально главным пунктом переговоров станет контракт на добычу редкоземельных металлов в Украине. Трамп ясно даёт понять: если Киев хочет чего-то взамен, он должен заплатить ресурсами. Это почти открытая сделка, которая для Украины выглядит унизительно.

Более того, американские власти подчёркивают, что любые дальнейшие поставки вооружений будут зависеть от того, насколько Европа готова взять на себя ведущую роль в поддержке Киева. Это означает, что Зеленскому придётся не только бороться за сохранение американской помощи, но и искать пути для более активного вовлечения Европы в конфликт.

Но самое тревожное - это сам тон переговоров. Пока в Киеве радостно говорят, что "господин Зеленский едет в Вашингтон", складывается ощущение, что Трамп согласился на встречу лишь для того, чтобы убедить Украину отдать свои ресурсы в обмен на прошлую военную поддержку. Если это так, то у Киева возникают крайне неприятные перспективы.

Мир стоит на пороге глобального перелома. США, Европа и Россия участвуют в игре, где на кону стоят не просто деньги или территориальные споры, а фундаментальные принципы будущего миропорядка.

Вашингтон меняет курс - Трамп больше не хочет играть в защитника Европы. Его стратегия - заставить ЕС платить за собственную безопасность. Европа расколота - Франция, Великобритания и Германия пытаются найти свою нишу в новых реалиях, но пока безуспешно. Россия ждёт своего часа - Москва наблюдает за хаосом в западном лагере и явно готова воспользоваться моментом.

Куда всё это приведёт? Одно ясно уже сейчас: старая система международных отношений рушится, и те, кто не успеют адаптироваться, окажутся на обочине истории.

Оптимизм Путина: дипломатическая игра с дальним прицелом

Пока европейские лидеры в панике обивают пороги Вашингтона, тщетно добиваясь от Трампа гарантий безопасности для Украины, Москва действует с холодным расчетом. Кремль не спешит, не делает громких заявлений, но методично выстраивает свою стратегию.

В Стамбуле прошли переговоры между представителями России и США - встреча, официально посвящённая "нормализации дипломатических отношений". Шесть часов закрытых дискуссий, никаких громких пресс-релизов, никаких демонстративных жестов. Но сам факт этих переговоров - уже победа для Москвы. Это означает, что Вашингтон вынужден вступать в диалог, даже несмотря на то, что официальная риторика Белого дома остаётся жёсткой.

Санкции? Пока не обсуждались. Конфликт в Украине? Формально остался за рамками переговоров. Но дипломатия - это не о прямых заявлениях, а о сигналах. И тот факт, что администрация Трампа согласилась на переговоры в Стамбуле, говорит о том, что Вашингтон ищет пути к компромиссу.

Тонкие расчёты Кремля

Владимир Путин, комментируя встречу, отметил, что "первые контакты представителей Москвы с новой администрацией США внушают определенные надежды". Формулировка обтекаемая, но в ней чувствуется оптимизм. Россия не наивна - никто в Кремле не питает иллюзий насчёт Трампа и его слов. Но Москва понимает, что теперь игра ведётся по новым правилам.

Что это значит?

Россия видит перспективы для ослабления санкционного давления - возможно, не сразу, но шаг за шагом. Москва делает ставку на дипломатический торг - если Европа разрывается между страхом перед Кремлем и нежеланием оплачивать всю войну, Россия может воспользоваться этим моментом. Великобритания и Франция увязли в своих геополитических расчётах - Лондон и Париж спорят, кто должен стать "главным союзником США в Европе", в то время как Москва просто играет в свою игру, не ввязываясь в суету.

Главный парадокс заключается в том, что Трамп вынуждает Европу занять более активную позицию, но Европа боится перешагнуть черту, за которой начинается эскалация конфликта с Россией. Кремль неоднократно давал понять, что расценит ввод миротворческих сил без его согласия как провокацию.

Таким образом, на мировой арене формируется новая стратегическая развилка:

Либо Европа соглашается с Трампом и берет на себя основную роль в урегулировании конфликта, что неизбежно делает её уязвимой перед Москвой.

Либо Брюссель продолжает пытаться переложить ответственность на Вашингтон, рискуя остаться без реальной поддержки.

И пока Запад пытается понять, как реагировать, Россия использует момент для укрепления своих позиций.

Москва на шаг впереди

Россия внимательно следит за потенциальными решениями европейских государств насчёт возможной миротворческой миссии в Украине. Москва уже дала понять: если такой шаг будет сделан без её одобрения, последствия будут серьёзными. Это ставит Европу в ловушку: если она будет слишком настойчивой, то рискует столкнуться с жесткой реакцией Кремля, но если замешкается, Трамп может окончательно лишить ЕС американской поддержки.

В этом смысле визит Зеленского в Вашингтон - момент истины. Киев ждёт гарантий, но получит ли он их? Не превратится ли встреча Зеленского с Трампом в сделку, где американцы просто потребуют ресурсы Украины в обмен на прошлую военную помощь?

Мир стоит на пороге серьёзных изменений. Россия уже заняла позицию терпеливого, но уверенного игрока, который знает: стратегические расклады меняются в её пользу.

Вашингтон, загнанный в рамки своих же обещаний, вынужден балансировать между желаниями Европы и своими национальными интересами.

Европа расколота: Франция и Великобритания соперничают за внимание США, Германия выжидает.

Украина нервно следит за каждым шагом Белого дома, понимая, что её дальнейшая судьба решается за закрытыми дверями.

Но самое важное: Россия и США, несмотря на всё противостояние, уже ведут диалог. Да, осторожный, да, пока без конкретных решений. Но Москва уже делает первый шаг в сторону формирования новой системы отношений, в которой именно она, а не Европа, может оказаться ключевым переговорщиком с Америкой.

Кто останется в выигрыше - покажет время. Но пока складывается ощущение, что Путин играет в долгую партию, и ставки в этой игре только растут.

...Мы на пороге эпохи, где порядок и хаос будут сосуществовать, переплетаясь в новой, ещё не до конца понятной системе. Это может показаться мрачной перспективой, но в ней есть шанс. Мир, освобождённый от старых догм, даёт возможность для радикального переосмысления политики, для поиска новых принципов, нового универсализма. Вопрос лишь в том, кто сможет сформулировать его первым.