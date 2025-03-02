Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН

Миллиардер Илон Маск согласился с инициативой, предполагающей выход США из НАТО и ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом он написал в X.

Бизнесмен и прежде критиковал НАТО. В феврале он призвал к "ревизии" альянса, а прошлой весной признался, что не понимает смысла существования этого военного блока в наши дни, "несмотря на то что его заклятый враг и причина существования - Варшавский договор - распался".

Ранее в этот же день покинуть альянс призвал американский конгрессмен-республиканец Майк Ли. "Хорошее время, чтобы США вышли из НАТО", - прокомментировал он решение норвежской нефтекомпании Haltbakk Bunkers прекратить поставки топлива Пентагону. Сенатор в прошлом году выдвинул законопроект об автоматическом выходе США из НАТО, если туда войдет Украина, инициативу не приняли.