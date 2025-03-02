https://news.day.az/world/1733905.html Пентагон направит на границу с Мексикой тысячи военных Министр обороны США Пит Хегсет распорядился направить на границу с Мексикой от 2,5 до 3 тысяч военнослужащих, включая подразделения, оснащенные бронетранспортерами Stryker. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.
Пентагон направит на границу с Мексикой тысячи военных
Министр обороны США Пит Хегсет распорядился направить на границу с Мексикой от 2,5 до 3 тысяч военнослужащих, включая подразделения, оснащенные бронетранспортерами Stryker.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.
По данным издания, соответствующий приказ был издан главой Пентагона в пятницу.
Согласно информации, на южную границу США будут переброшены военнослужащие 2-й бригады Stryker 4-й пехотной дивизии, дислоцированной на базе Форт-Карсон в Колорадо. Кроме того, в состав группировки войдут специалисты по инженерным работам, разведке и связям с общественностью.
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