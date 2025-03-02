Пентагон направит на границу с Мексикой тысячи военных

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился направить на границу с Мексикой от 2,5 до 3 тысяч военнослужащих, включая подразделения, оснащенные бронетранспортерами Stryker.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным издания, соответствующий приказ был издан главой Пентагона в пятницу.

Согласно информации, на южную границу США будут переброшены военнослужащие 2-й бригады Stryker 4-й пехотной дивизии, дислоцированной на базе Форт-Карсон в Колорадо. Кроме того, в состав группировки войдут специалисты по инженерным работам, разведке и связям с общественностью.