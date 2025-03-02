Британия и Франция создадут новый мирный план по Украине

Великобритания и Франция вместе с властями в Киеве начнут работать над планом по прекращению боевых действий на Украине, а затем представят его Соединенным Штатам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в интервью вещательной корпорации Би-би-си британский премьер-министр Кир Стармер.

"Великобритания вместе с Францией и, возможно, рядом других стран будет работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий. Затем мы обсудим это с США", - сказал он.

Глава правительства утверждал, что Лондон заинтересован в прекращении конфликта, который "не в национальных интересах" Соединенного Королевства. В то же время он призвал европейские страны продолжать оказывать военную помощь Киеву для "усиления его переговорных позиций".