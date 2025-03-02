Урсула фон дер Ляйен призвала "срочно вооружить Европу"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что необходимо срочно вооружить Европу.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила журналистам после встречи европейских лидеров в Лондоне.
"Мы должны срочно снова вооружить Европу, - сказала она. - Все европейцы должны вложиться в оборону и обеспечить рывок в военной промышленности".
Фон дер Ляйен также пообещала изменить бюджетные нормы и финансовые правила в ЕС, соблюдение которых контролирует Еврокомиссия, чтобы предоставить странам сообщества больше возможностей для массовых государственных инвестиций в производство оружия. По ее словам, меры по форсированной милитаризации континента европейские лидеры теперь будут обсуждать на саммите в Брюсселе 6 марта.
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