Сегодня в Ходжалы, Ханкенди и Шуше впервые прошел выпускной экзамен.

Как сообщает Day.Az, 2 марта Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускной экзамен по полному среднему образованию (11-летнего) на освобожденных территориях.

Экзамен был организован в средней школе №4 города Ханкенди, в средних школах №1 города Ходжалы и города Шуша. Для управления процессом экзамена были привлечены главный руководитель, руководитель экзамена, наблюдающие учителя и сотрудники по пропускному режиму. В проведенных экзаменах в Ханкенди, Шуше и Ходжалы на освобожденных территориях приняли участие в общей сложности 26 учащихся. Экзамен начался одновременно во всех зданиях и продолжался 3 часа.

Для управления процессом экзамена в ГЭЦ был создан оперативный штаб, который поддерживал регулярную связь с экзаменационными зданиями и контролировал ход экзамена. Все экзамены проводились в соответствии с инструкцией, создавая необходимые условия для учащихся, чтобы они могли продемонстрировать свои знания.

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