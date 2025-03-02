https://news.day.az/world/1733922.html В США водитель спас 15 детей из горящего школьного автобуса - ВИДЕО В американском городе Кливленд произошел инцидент с загоревшимся школьным автобусом, в котором находилось 15 детей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Предположительно, возгорание началось из-за заднего колеса.
В США водитель спас 15 детей из горящего школьного автобуса - ВИДЕО
В американском городе Кливленд произошел инцидент с загоревшимся школьным автобусом, в котором находилось 15 детей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Предположительно, возгорание началось из-за заднего колеса. Водитель проявил самообладание и быстро вывел всех школьников из автобуса, буквально за несколько мгновений до того, как его полностью охватило пламя. Благодаря оперативным действиям водителя никто из детей не пострадал, и все были спасены до того, как пожар распространился.
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