В США водитель спас 15 детей из горящего школьного автобуса

В американском городе Кливленд произошел инцидент с загоревшимся школьным автобусом, в котором находилось 15 детей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Предположительно, возгорание началось из-за заднего колеса. Водитель проявил самообладание и быстро вывел всех школьников из автобуса, буквально за несколько мгновений до того, как его полностью охватило пламя. Благодаря оперативным действиям водителя никто из детей не пострадал, и все были спасены до того, как пожар распространился.