В Хырдалане произошел пожар на объекте общепита

Сотрудники МЧС сумели локализовать пожар, возникший на территории предприятия общественного питания в городе Хырдалан.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно предоставленной информации, несмотря на сложности, вызванные пожаром, а также проблемы с подъездом спецтехники из-за хаотичной парковки частных автомобилей, пожарным удалось оперативно среагировать. Благодаря их профессионализму и слаженной работе удалось предотвратить распространение огня на соседние здания, в том числе на расположенный неподалеку жилой дом.

Для обеспечения безопасности все жильцы многоквартирного дома были эвакуированы.