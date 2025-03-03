https://news.day.az/society/1733976.html В Хырдалане произошел пожар на объекте общепита Сотрудники МЧС сумели локализовать пожар, возникший на территории предприятия общественного питания в городе Хырдалан. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.
В Хырдалане произошел пожар на объекте общепита
Сотрудники МЧС сумели локализовать пожар, возникший на территории предприятия общественного питания в городе Хырдалан.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.
Согласно предоставленной информации, несмотря на сложности, вызванные пожаром, а также проблемы с подъездом спецтехники из-за хаотичной парковки частных автомобилей, пожарным удалось оперативно среагировать. Благодаря их профессионализму и слаженной работе удалось предотвратить распространение огня на соседние здания, в том числе на расположенный неподалеку жилой дом.
Для обеспечения безопасности все жильцы многоквартирного дома были эвакуированы.
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