В Азербайджане утверждено правило осуществления контроля в пределах территории аэродрома

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правило осуществления контроля за использованием земельного участка и недвижимости в пределах территории аэродрома, а также осуществлением экономической и иной деятельности на этой территории в целях обеспечения безопасности полетов".

Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Правило разработано в соответствии с законом "Об авиации" и регулируют вопросы, которые не урегулированы указанным законом, в соответствии с "Конвенцией о международной гражданской авиации" от 7 декабря 1944 года, а также с Международными стандартами и рекомендованной практикой Международной организации гражданской авиации, установленными в Приложении 14 к Конвенции, и требованиями документа "Doc 9137, часть шестая, контроль за препятствиями".

Контроль за выполнением требований правила осуществляет Государственное агентство гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта в отношении гражданской авиации, а в отношении государственной авиации - министерство обороны Азербайджана. Понятия, используемые в правилах, соответствуют значениям, определенным упомянутым законом, Градостроительным и строительным кодексом, а также другими нормативными правовыми актами.