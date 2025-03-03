SOCAR раскрыл цели на ближайшие 10 лет

В следующие 10 лет поставлена цель трансформировать SOCAR из исключительно нефтегазовой компании в национальную энергетическую компанию.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил заместитель вице-президента SOCAR Теймур Гулиев, выступая сегодня на заседании комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана на тему "Энергоэффективность: результаты и ожидания".

"Мы видим SOCAR в 2050 году не как локальную или региональную, а как глобальную энергетическую компанию, вносящую вклад в мировую энергетическую безопасность и устойчивость к изменениям климата.

У нас есть среднесрочные цели, которые позволят нам убедиться в правильности нашего пути и проверить достижение намеченных целей к 2050 году.

Последующие цели компании - свести к нулю рутинное сжигание газа на факелах к 2030 году, сократить интенсивность выбросов Upstream на 30 процентов, сократить интенсивность корпоративных выбросов на 30 процентов к 2035 году, сократить общие выбросы на 20 процентов и достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году. В сегменте Upstream также планируется достичь близкой к нулю интенсивности выбросов метана",- добавил он.