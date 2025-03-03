В Баку загорелись дорогие автомобили

В Сиязанском районе на трассе Баку - Губа вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), инцидент произошел на 95-м километре платной дороги.

По имеющимся данным, загорелись пять автомобилей марки Toyota, которые находились на прицепе грузового автомобиля Mercedes. Также огонь охватил легковоспламеняющиеся элементы самого прицепа. Водитель успел его отцепить от грузовика, что помогло предотвратить дальнейшее распространение огня.

Три других машины, находившиеся в прицепе, не пострадали.

Пожар был оперативно потушен сотрудниками пожарной охраны.