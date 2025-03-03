Экономика Азербайджана получила больше кредитных вложений

Кредитные вложения в экономику Азербайджана на конец января 2025 года составили 29,3 миллиарда манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), этот показатель на 4,9 миллиарда манатов или 20,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, к концу января 2024 года кредитные вложения в экономику Азербайджана, составили 24,4 миллиарда манатов.

Отметим, что только в январе кредитные вложения в экономику Азербайджана составили 37,1 миллиона манатов. Таким образом, на конец января кредитные вложения в экономику Азербайджана по сравнению с концом прошлого года увеличились на 37,1 миллиона манатов, или на 0,1%.