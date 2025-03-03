"Иншаатчи" в чемпионате Азербайджана - спустя 30 лет

Бакинская команда "Иншаатчи" вновь примет участие в чемпионате страны.

Как передает İdman.biz, об этом в социальных сетях сообщил тренер Адиль Махмудов.

Столичный представитель вернулся спустя 30 лет после прекращения деятельности. Команда будет выступать в Региональной лиге.

Отметим, что "Иншаатчи" стал первым обладателем Кубка Азербайджана в 1992 году.