https://news.day.az/sport/1734135.html "Иншаатчи" в чемпионате Азербайджана - спустя 30 лет Бакинская команда "Иншаатчи" вновь примет участие в чемпионате страны. Как передает İdman.biz, об этом в социальных сетях сообщил тренер Адиль Махмудов. Столичный представитель вернулся спустя 30 лет после прекращения деятельности. Команда будет выступать в Региональной лиге.
"Иншаатчи" в чемпионате Азербайджана - спустя 30 лет
Бакинская команда "Иншаатчи" вновь примет участие в чемпионате страны.
Как передает İdman.biz, об этом в социальных сетях сообщил тренер Адиль Махмудов.
Столичный представитель вернулся спустя 30 лет после прекращения деятельности. Команда будет выступать в Региональной лиге.
Отметим, что "Иншаатчи" стал первым обладателем Кубка Азербайджана в 1992 году.
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