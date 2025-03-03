В Гахе пройдет встреча с народным артистом Забитом Набизаде в рамках проекта "Друг Мастера"

В рамках проекта "Друг Мастера", организованного Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) министерства культуры в Гахе состоится встреча с народным артистом Азербайджана, старшим преподавателем Азербайджанской национальной консерватории Забитом Набизаде, сообщили Day.Az в пресс-службе MEMİM.

Мероприятие при поддержке Шеки-Загатальского регионального управления культуры пройдет в Центре культуры Гаха 5 марта в 14.00.

На встрече будут обсуждаться вопросы преподавания искусства мугама, его исполнения, концертного творчества артиста, а также вопросы стимулирования деятельности талантливой молодежи. Гостям будут представлены различные мугамные композиции.

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