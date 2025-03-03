В преддверии Международного женского дня 8 Марта BirbankBiznes запускает специальную инициативу в поддержку женщин-предпринимателей. 6-7 марта 2025 года с 11:00 до 19:00 по адресу Passage 1901 пройдет ярмарка "Женщины - лидеры во всех сферах", которая станет уникальной площадкой для женщин-предпринимателей. Участницы смогут представить свои товары и услуги широкой аудитории, расширить возможности для продаж, а также установить контакты с новыми клиентами и партнерами.

В рамках ярмарки в течение двух дней также пройдут панельные дискуссии на актуальные темы. Сессии будут посвящены развитию женского предпринимательства, сотрудничеству государства и частного сектора, а также мотивации женщин на пути к успеху.



Первая панельная дискуссия состоится 6 марта в 11:00 и будет посвящена теме "Объединим усилия: от партнерства к успеху". В ходе сессии будут обсуждаться возможности сотрудничества между государственными структурами и частным сектором, а также роль таких партнерств в развитии женского предпринимательства. Модератором сессии выступит член Координационного совета Операционной компании COP29 - Аян Наджаф. Среди спикеров - член Правления KapitalBank, директор по управлению человеческим капиталом и организационному развитию, а также член Правления Ассоциации "SOS Детские деревни - Азербайджан" Фаргана Мамедова, заместитель председателя Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Седагет Гахраманова и операционный директор "PASHA Real Estate Group" Светлана Алиева.

Вторая панельная дискуссия пройдет 7 марта в 11:00 и будет посвящена теме "Имя успеха - женщина". Участницы поделятся опытом создания собственных брендов с нуля и расскажут истории своего успеха. Модератором выступит советник по продуктам и маркетингу экосистемы Bir Гюнель Мавлиярова. Спикерами станут исполнительный директор AMFA, вице-президент ASK и член Общественного совета KOBİA Джале Гаджиева, основатель бренда "CosybyMadi" Мадина Гулиева и основатель кондитерской "Ballı Bisi" Эсмира Гулузаде.

Этой инициативой BirbankBiznes стремится поддержать женщин-предпринимателей, создавая для них новые возможности для продвижения и развития бизнеса. Кроме того, ярмарка предоставит посетителям уникальную возможность познакомиться с продукцией и услугами женщин-предпринимателей, работающих в разных сферах бизнеса по всей стране, оказать им поддержку и обменяться идеями о возможном сотрудничестве.

Ярмарка пройдет 6-7 марта с 11:00 до 19:00 по адресу Passage 1901. Приглашаем всех желающих!



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