На Земле ожидаются магнитные бури

4 и 5 марта ожидается геомагнитная буря.

Об этом сообщили Day.Az в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.

Отмечается, что под влиянием высокоскоростных потоков корональной дыры 3 марта геомагнитное поле будет нестабильным, а 4-5 марта, под воздействием коронального выброса массы (КВМ), произошедшего 1 марта, ожидается геомагнитная буря уровня G1 (слабая).