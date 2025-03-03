https://news.day.az/society/1734033.html На Земле ожидаются магнитные бури - ДАТА 4 и 5 марта ожидается геомагнитная буря. Об этом сообщили Day.Az в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.
На Земле ожидаются магнитные бури - ДАТА
4 и 5 марта ожидается геомагнитная буря.
Об этом сообщили Day.Az в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.
Отмечается, что под влиянием высокоскоростных потоков корональной дыры 3 марта геомагнитное поле будет нестабильным, а 4-5 марта, под воздействием коронального выброса массы (КВМ), произошедшего 1 марта, ожидается геомагнитная буря уровня G1 (слабая).
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