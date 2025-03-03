В Азербайджане предложено увеличить один из штрафов

Важно предпринять шаги по борьбе с уклонением от обучения и усилить межведомственную координацию для вовлечения детей школьного возраста в образовательный процесс.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) о защите прав человека за 2024 год, который обсуждался сегодня на заседании комитета по правам человека Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В докладе подчеркивается, что психологическое насилие в образовательных учреждениях может иметь серьезные последствия, а уклонение от обучения зачастую приводит к преждевременному вступлению в брак, принудительному труду и другим правонарушениям. В связи с этим предлагается ужесточить санкции в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) в отношении физических и должностных лиц за нарушение законодательства об образовании.

"С учетом характера деяний, упомянутых в диспозиции этой статьи, предлагается дополнить подпункты 181.0.1, 181.0.2 и 181.0.3 отдельной статьей", - говорится в докладе.

Отметим, что согласно Кодексу об административных правонарушениях, за нарушение законодательства об образовании физические лица штрафуются на 100 манатов, должностные лица - на 300 манатов, а юридические лица - на 5000 манатов.