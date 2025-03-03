Глава МИД Болгарии примет участие в Бакинском глобальном форуме

Министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев прибудет в Азербайджан для участия в Бакинском глобальном форуме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол Болгарии в Баку Руслан Стоянов на мероприятии, посвященном Дню национального освобождения страны.

Стоянов отметил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности недавно прошли переговоры между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Болгарии.

"В ходе встречи Джейхун Байрамов и Георг Георгиев уделили внимание вопросам стратегического партнерства, охватывающим экономику, торговлю и энергетику, а также обсудили актуальные вызовы региональной и глобальной безопасности", - отметил дипломат.