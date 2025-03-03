Болгария и Азербайджан намерены укреплять стратегическое энергетическое партнерство

Болгария и Азербайджан намерены углублять стратегическое энергетическое партнерство, направленное на усиление энергетической безопасности в регионе,

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол Болгарии в Баку Руслан Стоянов на мероприятии, посвященном Дню национального освобождения страны.

Выступая на мероприятии, посол подчеркнул взаимную важность энергетического сотрудничества между двумя странами.

"В соответствии с долгосрочным соглашением Азербайджан в настоящее время обеспечивает почти половину ежегодного потребления газа в Болгарии. Мы стремимся к дальнейшему укреплению наших отношений в энергетическом секторе", - сказал он.

Посол также отметил заинтересованность Болгарии в сотрудничестве по передаче "зеленой" энергии из Каспийского региона в Европу, что соответствует целям обеих стран в области устойчивого развития.

"Энергетическое сотрудничество остается краеугольным камнем нашего стратегического партнерства, и мы рассчитываем на расширение нашего взаимодействия в этой сфере", - добавил Стоянов.