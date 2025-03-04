В Азербайджане отмечают «Од чершенбеси»

Сегодня в Азербайджане отмечается "Од чершенбеси".

Как сообщает Day.Az, вторым из последних вторников года является "Од чершенбеси", который в народе называют "Üskü çərşənbə", "Addı".

"Од чершенбеси" является мифическим олицетворением второго этапа сотворения человека, связанного с огнем.

Согласно обычаям, в этот день люди жгут костры. Существует поверье, согласно которому, перепрыгнув через огонь, можно очиститься.

В этом году в Азербайджане "Йел чершенбеси" будет отмечаться 11 марта, а "Торпаг чершенбеси" - 18 марта.

В 2025 году весна в Азербайджане наступит 20 марта в 13:01.

20-21 марта в Азербайджане будут отмечать праздник Новруз.