Какие преимущества принесет использование земель в Карабахе?

Процесс предоставления земель в освобожденных от оккупации районах начнется с села Агалы Зангиланского района.

Как сообщает Day.Az, со вчерашнего дня через электронную сельскохозяйственную информационную систему (EKTIS) на сайте eagro.az принимаются заявки на выделение в селе сельскохозяйственных земель.

Предоставление сельскохозяйственных земель в Агалы для посевов будет способствовать увеличению занятости местного населения, а также стимулирует развитие местной экономики через увеличение производства сельскохозяйственной продукции.

Развитие сельского хозяйства в этом регионе обеспечит расширение посевных площадей и повышение урожайности, что приведет к более эффективному использованию земельных ресурсов. Введение в эксплуатацию сельскохозяйственных земель имеет особое значение для обеспечения продовольственной безопасности, так как увеличит местное производство продуктов питания, снижая зависимость от импорта и обеспечивая доступность продукции по всей стране.

Активизация сельскохозяйственной деятельности в Агалы способствует рациональному использованию земельных ресурсов. Современные агротехнические методы обработки почвы, а также внедрение ирригационных систем, помогут предотвратить эрозию почвы и обеспечат долгосрочную сохранность земель.

Ввод в эксплуатацию земель сельскохозяйственного назначения создает условия для внедрения современных агротехнологий. Это означает более высокую производительность и качество продукции. Инновационные технологии, в том числе автоматизированные системы орошения, методы внесения удобрений и обработки сельскохозяйственных культур, делают использование земель более эффективным и экономически выгодным с точки зрения сельскохозяйственной деятельности.

Передача земель в сельскохозяйственное использование также способствует улучшению социального благосостояния местного населения. Развитие сельскохозяйственной деятельности приведет к открытию новых рабочих мест в деревнях, специализации молодежи на сельском хозяйстве и, таким образом, улучшению условий жизни населения.

Предоставление земель в пользование под различные виды земледелия обеспечивает развитие сельского хозяйства в более разнообразных отраслях. Это снижает экономические риски, а также дает возможность лучше адаптироваться к рыночным условиям за счет производства различных видов продукции.

Развитие сельскохозяйственной деятельности в Агалы также поддержит общее региональное развитие. Правильное использование земель способствует устранению регионального неравенства и развитию сельских территорий.

Эксперт-экономист Халид Керимли сказал Trend, что одним из важных условий в Агалы является предоставление земель сельскохозяйственного назначения для использования в сельскохозяйственных целях.

"Эти процессы должны осуществляться и в других сферах. Это обеспечивает занятость граждан. Одним словом, это имеет важное значение как с экономической, так и с социальной точки зрения. И самое главное, это приводит к изобилию сельскохозяйственной продукции. Когда товары становятся доступными в изобилии, цены снижаются, а занятость способствует устойчивому поселению на этих территориях", - отметил он.