Завершены следственные действия по делу о теракте в "Крокусе"

Следователи менее чем за год завершили следственные действия по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл".

Как передает Day.Az, об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"По делу о теракте в "Крокус сити холле" завершены следственные действия, сейчас обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами", - сказал он.

Бастрыкин отметил, что преступления, подобные теракту в "Крокусе", убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, очень тщательно и долго планируются, о чем свидетельствуют полученные следствием данные в ходе их расследования.

"И здесь надо отдать должное профессионализму оперативных подразделений, следователей и криминалистов, которым удается установить причастных к таким преступлениям", - отметил Бастрыкин.

Он уточнил, что по делу о теракте, в результате которого погиб генерал Кириллов и его адъютант, следствие продолжается.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске произошел теракт. Погибли 145 человек, в том числе 6 детей, пострадали более 500. К утру 23 марта в Брянской области были задержаны четверо исполнителей теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, которые направлялись к украинской границе.