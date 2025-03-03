Bitcoin вновь поднялся выше $90 тысяч

3 марта цена биткоина на криптовалютных биржах вновь превысила 90 тыс долларов.

Как сообщает Day.Az, в 08:40 по бакинскому времени самая дорогая криптовалюта в мире превысила отметку в 90 тыс долларов на платформе CoinMarketCap.

В настоящее время она выросла до 92 994 долларов США, то есть, за последние сутки подорожал на 8,5%.

Параллельно наблюдался и рост цены Ethereum. Стоимость этой криптовалюты выросла на 10,1% - до 2450 долларов. XRP, входящий в первую пятерку, за последние сутки вырос в цене на 25,1%, Cardano - на 61,5%, а Solano - на 18,1%.

Самая высокая цена биткоина была зафиксирована 16 декабря 2024 года, когда его стоимость превысила 108 000 долларов.