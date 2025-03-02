Израиль пригрозил новой администрации Сирии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил сегодня на пресс-конференции, что новое правительство во главе с президентом Ахмедом аль-Шараа - это группа джихадистов, которых выбирал не сирийский народ.

Саар отметил, что Израиль будет решительно защищать друзов на юге Сирии. Глава МИД добавил, что новые сирийские власти не имеют права проводить какие-либо военные операции против друзов, курдов и других национальных меньшинств.

Отметим, вчера премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац заявили, что в случае конфликта между друзскими боевиками и новым режимом вблизи Дамаска Израиль может принять меры для защиты друзов.