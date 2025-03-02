Взрыв в жилом доме в Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в частном жилом доме, принадлежащем гражданину, в поселке Бина Хазарского района Баку.

Как сообщает Day.Az, в связи с полученной информацией на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в принадлежащем гражданину одноэтажном частном жилом доме общей площадью 210 кв. м произошел пожар в результате взрыва.

Пожар в частном доме был потушен

Пожар был потушен, на месте приняты необходимые меры безопасности.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции крыши на площади 210 кв. м и дома на площади 100 кв. м, пострадали 5 человек.

По факту проводится расследование.