Трамп заметно изменил формат отношений между США и Европой

Политика Дональда Трампа оказала глубокое и многогранное влияние на отношения между США и Европой.

Об этом в интервью Day.Az сказала генеральный секретарь Всемирного движения женщин-лидеров Пан-Африки Аише Баша.

По ее словам, администрация Трампа отошла от традиционных дипломатических норм, сделав акцент на принципе "Америка прежде всего", который зачастую ставил во главу угла двусторонние соглашения в ущерб многостороннему сотрудничеству.

"Этот сдвиг привел к пересмотру союзнических отношений, заставив европейские страны активнее отстаивать свои интересы. Несмотря на то что политика Трампа временами обостряла разногласия, она также стимулировала важные дискуссии о расходах на оборону и торговле, побуждая Европу укреплять свою безопасность и экономическую устойчивость", - рассказала Баша.

Она отметила, что в контексте политики Трампа перед Европой встало несколько ключевых вызовов.

"Непредсказуемость внешнеполитического курса США привела к неопределенности в вопросе трансатлантических обязательств в сфере безопасности, особенно в отношении НАТО. Европейские страны осознали необходимость усиления собственных военных возможностей и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса. Кроме того, экономические отношения подверглись испытаниям, особенно из-за торговых тарифов и выхода США из ряда международных соглашений, что побудило Европу искать альтернативные партнерства и укреплять свой внутренний рынок", - подчеркнула она.

Генсек организации добавил, что ключевое различие между внешнеполитическим курсом Трампа и подходом его европейских коллег заключается в выборе между односторонним и многосторонним подходами.

"Трамп зачастую предпочитал прямые переговоры и транзакционный стиль дипломатии, тогда как европейские лидеры, как правило, выступают за коллективные решения в рамках таких организаций, как ЕС и НАТО. Это расхождение привело к пересмотру дипломатических стратегий: Европа стремится сохранять приверженность принципам многостороннего сотрудничества и международного партнерства, одновременно адаптируясь к более непредсказуемой политике США. С момента вступления Трампа в должность отношения между США и Европой претерпели значительные колебания", - сказала генсек организации.

Хаял Хатамзаде