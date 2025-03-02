В Бразилии почтена память жертв Ходжалинского геноцида

26 февраля в посольстве Азербайджана в Бразилии в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида состоялась памятная церемония.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимали участие местные журналисты, представители академических кругов, в том числе руководящий состав бразильского Института стратегических исследований.

Выступивший на мероприятии посол Рашад Новруз рассказал собравшимся о политике этнических чисток, на протяжении многих лет проводимой Арменией в отношении Азербайджана, проинформировал об истории и последствиях Ходжалинского геноцида, подчеркнул, что акту геноцида должна быть дана правовая оценка на международном уровне.

Он также коснулся больших созидательных и работ по благоустройству, проводимых в освобожденном героической Азербайджанской армией Ходжалы, и отметил, что жители города уже начали возвращаться в родные края.

Затем был продемонстрирован короткометражный фильм, посвященный Ходжалинскому геноциду. Участникам мероприятия были розданы также пресс-релизы, повествующие о Ходжалинском геноциде.