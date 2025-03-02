Сегодня в Ходжалы, Ханкенди и Шуше впервые пройдет выпускной экзамен.

В средней школе №4 города Ханкенди, в средних школах №1 города Ходжалы и города Шуша, в средней школе села Сус Лачинского района впервые пройдет выпускной экзамен.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Отмечается, что 2 марта в освобожденных от оккупации Агдере, Шуше, Лачине, Ханкенди и Ходжалы будет проведен выпускной экзамен по уровню полного среднего образования (11-летнего). Кроме того, выпускной экзамен будет проведен в средней школе № 2 и в средней школе села Забух Лачинского района, средней школе села Талыш Агдеринского района. В этих школах выпускные экзамены проводятся уже во второй раз.

Выпускные экзамены в освобожденных от оккупации районах будут организованы в 7 зданиях. К проведению экзамена привлечены 7 представителей зданий и 7 руководителей экзаменов.

Всего в экзаменах в освобожденных от оккупации районах планируется участие 45 учащихся. Сотрудники ГЭЦ провели предварительный осмотр экзаменационных помещений и провели необходимые приготовления.

Отметим, что 2 марта выпускные экзамены также пройдут в Наримановском, Сабунчинском, Хазарском, Сабаилском, Насиминском, Низаминском, Абшеронском районах (I часть), Сумгайыте (I часть), Гяндже (I часть), Геранбойском, Евлахском, Нафталанском, Шамкирском, Гедабейском, Ширванском, Гаджигабулском, Нефтчалинском, Сальянском, Гейчайском, Агдашском, Шамахинском, Гобустанском, Кюрдамирском, Лянкяранском, Джалилабадском, Ярдымлинском, Бардинском, Тертерском, Агдамском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Хачмазском, Сиязанском, Шабранском, Агдеринском (средняя школа села Талыш), в школе на острове Чилов, школах с преподаванием на английском и французском языках.