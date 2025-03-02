https://news.day.az/society/1733924.html

Смерть женщины от отравления в Шамахе

В Шамахе произошел трагический случай, женщина скончалась от отравления. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница Шамахи, Шафаг Элияр кызы Керимова, 1979 года рождения, скончалась от отравления угарным газом. Проводится расследование. Ранее мы сообщали, что в Баку мужчина скончался от отравления угарным газом.