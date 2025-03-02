В Армении опять подрались футбольные фанаты

Новый инцидент с участием футбольных фанатов произошел в Армении. В ходе акции на матче между клубами "Пюник" и "Арарат-Армения" представители правоохранительных органов задержали девятерых граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян.

"Девять граждан были задержаны в ходе инцидента на матче в центре Еревана по подозрению в совершении хулиганства. Они доставлены в отдел полиции ереванского района Шенгавит", - сказал пресс-секретарь, добавив, что для урегулирования ситуации пришлось вызывать спецназ.

Ранее в субботу сообщалось о другом инциденте, в ходе которого произошла потасовка фанатов с полицейскими. Тогда, согласно информации МВД, пять граждан были приглашены в отдел полиции и после разъяснительной беседы отпущены.

В обоих случаях фанаты выбегали на поле в ходе матча, выкрикивая требование об отставке главы Федерации футбола Армении Армена Меликбекяна. После провальной игры национальной сборной Армении со сборной Северной Македонии в октябре прошлого года болельщики стали периодически требовать отставки Меликбекяна, который возглавил федерацию после прихода к власти в Армении премьер-министра Никола Пашиняна.

Федерация футбола Армении тоже отреагировала на случившееся. "В связи с поведением определенных групп болельщиков отмечаем, что единственный стадион в Армении, отвечающий высоким международным стандартам, - Республиканский стадион имени Вазгена Саргсяна - находится под особым контролем УЕФА. Если подобные инциденты повторятся, стадион будет дисквалифицирован", - заявили в ФФА. В Федерации осудили поведение фанатов, усмотрев в этом "тенденцию навредить армянскому футболу".