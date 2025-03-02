https://news.day.az/society/1733961.html

К сведению водителей! - На ряде дорог видимость будет ограничена

Завтра в ряде регионов Азербайджана из-за тумана дальность видимости на дорогах будет ограничена до 500-1000 метров. Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. На некоторых дорогах образуется гололед.