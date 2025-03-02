В Исмаиллы найдено тело 18-летнего парня

В Исмаиллы найден мертвым 18-летний парень.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, житель Агдамского района, 18-летний Рагиб Алиев, проживавший в арендованном жилье, был найден мертвым в ванной комнате своего дома.

Причина смерти пока неизвестна.

По факту проводится расследование.