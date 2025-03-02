https://news.day.az/society/1733958.html В Исмаиллы найдено тело 18-летнего парня В Исмаиллы найден мертвым 18-летний парень. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, житель Агдамского района, 18-летний Рагиб Алиев, проживавший в арендованном жилье, был найден мертвым в ванной комнате своего дома. Причина смерти пока неизвестна. По факту проводится расследование.
В Исмаиллы найдено тело 18-летнего парня
В Исмаиллы найден мертвым 18-летний парень.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, житель Агдамского района, 18-летний Рагиб Алиев, проживавший в арендованном жилье, был найден мертвым в ванной комнате своего дома.
Причина смерти пока неизвестна.
По факту проводится расследование.
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