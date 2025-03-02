Армения перед выбором: новая Конституция или крах

Автор: Лейла Таривердиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует вынести на референдум предложение о внесении изменений в Конституцию страны, заменив в преамбуле Основного закона ссылку на Декларацию о независимости проектом "Реальная Армения", разработанным по его инициативе. Об этом написала газета "Грапарак". Издание, считающееся кладезем инсайдов, временами попадает пальцем в небо, поэтому в Армении к сообщению отнеслись с робкой надеждой, что и в этот раз правительство просто воспользовалось СМИ, чтобы прозондировать почву. То, что реакция в обществе будет резкой, это понятно, но вопрос в том, насколько резкой?

Источники "Грапарак" утверждают, что Пашинян настроен решительно и готов продвигать свой план, даже если против выступит его собственная команда.

На фоне возникшего после этих новостей волнения многие вспомнили слова министра юстиции Србуи Галаян, произнесенные на заседании Комитета парламентского партнерства ЕС-Армения. Министр сообщила, что идет работа новым текстом Конституции, который должен быть готов к выборам 2026 года и будет вынесен на референдум уже после них. При этом она не исключила, что из преамбулы Конституции может быть удалена ссылка на Декларацию о независимости.

"Окончательного решения по этому вопросу пока нет. Но независимо от того, останется ли эта формулировка или будет удалена, это никак не изменит нашу реальную жизнь", - заявила Галаян, посоветовав всем обеспокоенным обратиться к решению Конституционного суда.

О каких решениях идет речь? Во-первых, о постановлении КС от 2010 года, согласно которому никакие международные договора не могут находиться в противоречии с пунктами Декларации и, соответственно, преамбулой Конституции.

Во-вторых, о постановлении Конституционного суда от апреля 2021 года. КС постановил, что преамбула Конституции Армении неизменна и неприкосновенна. В статье 5.2 решения за № SDO-1590 от 29 апреля указано, что преамбула, статьи 1-3 и 203 Конституции являются неизменными. Это решение было принято в связи с тем, что в Баку заговорили о токсичных моментах в Основном законе РА. Прежде преамбула не относилась к неприкосновенным и неизменным статьям Конституции. Никто и подумать не мог, что это когда-нибудь понадобится. Согласно статье 114, изменению не подлежат только статьи 1, 2 и 114 о суверенитете, демократии, власти народа и так далее.

Преамбула Конституции, серьезно мешающая Армении стать рукопожатым государством, была спешно внесена в список неприкосновенных статей после войны, что очень осложнило мирный процесс.

В сентябре 2024 года на основе обращения премьер-министра Конституционный суд Армении принял еще одно постановление. Оно показало, что самоуверенность Еревана пошла резко вниз. Там уже поняли, что внесение преамбулы в число неприкосновенных статей было большой ошибкой и лишило Армению возможностей для отступления. За прошедшие три года Азербайджан ничуть не смягчил своих требований, и для того, чтобы задобрить Баку, КС принял решение, которое иначе как смешным не назовешь. КС пришел к выводу, что те положения Декларации, которые не были отражены в Конституции, не имеют никакого правового значения. То есть то, чего не видно, не существует. Такими несерьезными аргументами Пашинян пытается выкрутиться из ситуации и убить сразу двух зайцев: не менять Конституцию и избежать "революции", а также убедить Баку, что его опасения напрасны.

Судья Конституционного суда, экс-министр юстиции РА Грайр Товмасян выразил на сайте КС особое мнение по поводу этого несерьезного решения. Он объявил, что Конституционный суд не был правомочен рассматривать такой вопрос и выносить по нему решения. Экс-министр обвинил КС в том, что тот "обесценил нормативное значение Декларации о независимости Армении и превратил ее в просто символический документ, а преамбулу Конституции в этой части лишил основания для толкования положений Конституции". В противовес этому решению, Товмасян напомнил о такой же ситуации касательно претензий к Турции. Рассмотрев вопрос, армянский КС 12 января 2010 года постановил, что "положения протокола о развитии отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой в правотворческой и правоприменительной практике Республики Армения, а также в межгосударственных отношениях не могут толковаться и применяться таким образом, который противоречил бы положениям преамбулы Конституции и требованиям пункта 11 Декларации о независимости Армении".

Отметим, что в означенном пункте 11 указано, что "Республика Армения поддерживает дело международного признания, геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении". Этот пункт Декларации и о независимости Армении не позволил продвинуться "футбольной дипломатии" и сегодня продолжает мешать продвижению армяно-турецкого урегулирования. Настойчивость в "геноциде" и претензии на территории Турции определяют политику Армении в отношении Турции, а не заявления Пашиняна. Потому что согласно статье 116 Конституции РА, международные договора, противоречащие Конституции, не могут быть ратифицированы парламентом. НЕ МОГУТ.

То же самое касается и перспектив подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Судя по всему, Пашинян действительно не понимает, что записанное в Декларации о независимости и транслированное затем в преамбулу Основного закона будет определять политику Армении и дальше, а не его фантазии и заверения.

Комментируя слова министра юстиции Галаян, член Комиссии по конституционным реформам Даниел Ионнисян успокоил растревоженное общество, заявив, что "ничто из того, что служит интересам Азербайджана, не может получить поддержку на референдуме", а ссылка на Декларацию о независимости должна остаться в Конституции.

Член Комиссии по конституционным реформам, ставший рупором оппозиции председатель партии "Просвещенная Армения", Эдмон Марукян завил, что отвергает предложенный конституционный референдум.

Оппозиция в целом однозначно против изменений в Конституцию, пока у власти Пашинян, который хочет представать этот вопрос как внутреннюю повестку, в то время как на самом деле все делается под давлением азербайджанской стороны. В правительстве тоже нет единого мнения по этому вопросу. Та же "Грапарак" ранее писала, что на закрытых заседаниях правящей партии "Гражданский договор" регулярно возникают споры о том, что нужно провести раньше - конституционный референдум или выборы.

Пашинян понимает, что провал референдума поставил мирный процесс в совершенно безвыходное положение. Но еще больше его волнует его собственная власть. Референдум по изменениям в преамбулу Основного закона выльется в реваншистские беспорядки с серьезными последствия для правящей команды на парламентских выборах. Не случайно вопрос отложен на поствыборные времена, когда правительство уже будет сформировано.

Но все это просто метание в замкнутом пространстве. А реальность такова, что без изменений в преамбулу Конституции РА подписание мира не будет иметь смысла. Для иллюстрации еще раз обратимся к самим основополагающим документам соседней страны. В преамбуле Конституции Республики Армения указано, что "армянский народ, основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении, осуществившей священный завет своих свободолюбивых предков...", и так далее. Какие же "фундаментальные принципы армянской государственности" закреплены в Декларации?

Читаем: "Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении... претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от I декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха"... провозглашает начало процесса утверждения независимой государственности".

Никаких двух мнений по поводу содержания этих цитат быть не может. Постановления Конституционного суда Армении от 2010 и 2021 годов делают подписание мира в таких условиях совершенно бессмысленным. Если мирный договор будет подписан до исправления армянской стороной правовой ситуации, эта ситуация не изменится никогда и останется миной замедленного действия для региона.

Позорное постановление КС от сентября 2024 года было спешно вынесено, исходя из желания Пашиняна и покровителей Армении обеспечить подписание мира до СОР29. На Баку в этой связи оказывалось немалое давление, а глупейшее и совершенно безграмотное с юридической точки зрения решение КС должно было сыграть роль "пряника". Но не сработало.

Можно наблюдать "эволюцию" отношения Пашиняна к этому вопросу. Вначале он убеждал, что в Конституции Армении нет претензий к Азербайджану. Затем, что эти претензии ничего не значат, так как дело было давно. Потом заговорил о том, что преамбула Конституции и Декларация о независимости никак не связаны. И, наконец, признал необходимость изменений, хотя и не напрямую.

Нужно понимать, что мирный договор, отрицающий отраженный в Конституции и Декларации о независимости Армении "факт самоопределения" Карабаха, будет считаться неконституционным и аннулирован. Тут с реваншистами и сепаратистами не поспоришь. Целью Азербайджана является установление прочного и долгосрочного мира в регионе. Мир это то, что открывает новые возможности и способствует развитию. А у нас много планов, и новые проблемы в будущем нам не нужны. Даже если в Баку поверят в искренность Пашиняна, он сам должен понимать, что дело не лично в нем. Дело в идеологических основах армянской государственности и менталитете армянского общества. Эти основы изменить очень сложно и это не наша работа. Этим должны заняться сами идеологи, если им дорого будущее армянского народа и Армении. Нам же нужно только одно - исключить правовые основы для будущей агрессии с армянской стороны. На данном этапе это пока главное.

Армянский народ, к сожалению, не понимает, что требования Азербайджана это спасение для него.