Вырос товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном

В январе текущего года объем торгового оборота между Азербайджаном и Пакистаном составил 1,7 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, этот показатель на 858 тысяч долларов США, или в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Так, в первом месяце прошлого года объем торгового оборота между Азербайджаном и Пакистаном составил 882 тысячи долларов США.

Напомним, что в январе текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 5 миллиардов 90,8 миллиона долларов США. Эта цифра на 2 миллиарда 104,7 миллиона долларов США, или на 70,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Объем внешнеторгового оборота Азербайджана в январе прошлого года составил 2 миллиарда 986,1 миллиона долларов США.

В прошлом месяце на долю экспорта пришлось 3 миллиарда 38 тысяч долларов, на импорт - 2 миллиарда 52 миллиона долларов, что на 1 миллиард 195 миллионов долларов (64,8 процента) и 910 миллионов долларов (79,7 процента) больше, чем в прошлом году соответственно.

За отчетный период положительное сальдо внешней торговли составило 986 миллионов долларов, что на 285 миллионов долларов, или на 40,7 процента больше, чем годом ранее.