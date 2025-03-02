Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Европейский оборонный саммит, передает Day.Az со ссылкой на Sky News.

В саммите участвуют лидеры и представители ряда европейских государств, а также должностные лица Европейского союза и НАТО.

Основной темой мероприятия станут вопросы укрепления безопасности Европы и координации усилий в сфере обороны на фоне текущих геополитических вызовов.