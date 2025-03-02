https://news.day.az/world/1733952.html Кир Стармер прибыл на Европейский оборонный саммит - ВИДЕО Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Европейский оборонный саммит, передает Day.Az со ссылкой на Sky News. В саммите участвуют лидеры и представители ряда европейских государств, а также должностные лица Европейского союза и НАТО.
Кир Стармер прибыл на Европейский оборонный саммит - ВИДЕО
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Европейский оборонный саммит, передает Day.Az со ссылкой на Sky News.
В саммите участвуют лидеры и представители ряда европейских государств, а также должностные лица Европейского союза и НАТО.
Основной темой мероприятия станут вопросы укрепления безопасности Европы и координации усилий в сфере обороны на фоне текущих геополитических вызовов.
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