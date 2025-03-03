https://news.day.az/society/1734010.html

В Агдаме шесть членов одной семьи попали в больницу

В Агдаме произошло массовое отравление. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вчера вечером в селе Афетли. Гульбута Асадова, 1962 г. р., Эльчин Асадов, 2001 г. р., Эльвин Асадов, 2003 г. р., Исмаиллы Исмаил, 1993 г. р., Тюркан Асадова, 2006 г. р., и Назакет Пириева, 2006 г.