https://news.day.az/society/1734010.html В Агдаме шесть членов одной семьи попали в больницу В Агдаме произошло массовое отравление. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вчера вечером в селе Афетли. Гульбута Асадова, 1962 г. р., Эльчин Асадов, 2001 г. р., Эльвин Асадов, 2003 г. р., Исмаиллы Исмаил, 1993 г. р., Тюркан Асадова, 2006 г. р., и Назакет Пириева, 2006 г.
В Агдаме шесть членов одной семьи попали в больницу
В Агдаме произошло массовое отравление.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вчера вечером в селе Афетли. Гульбута Асадова, 1962 г. р., Эльчин Асадов, 2001 г. р., Эльвин Асадов, 2003 г. р., Исмаиллы Исмаил, 1993 г. р., Тюркан Асадова, 2006 г. р., и Назакет Пириева, 2006 г. р., были госпитализированы в Агдамскую районную центральную больницу с симптомами отравления.
После оказания первой помощи их выписали домой.
Предположительно, они отравились тортом.
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