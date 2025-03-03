В Азербайджане предложили принять госпрограмму в связи с лицами с аутизмом

В целях совершенствования и приведения в соответствие с международными стандартами услуг в области социальной защиты и медико-социальной реабилитации лиц с инвалидностью, обеспечения эффективности в области защиты их прав, а также эффективной координации деятельности соответствующих государственных органов в этом направлении целесообразно принятие отраслевой государственной программы.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) о защите прав человека за 2024 год, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правам человека.

В докладе отмечено, что целесообразно принятие специального нормативного правового акта и целевой государственной программы по государственной заботе о лицах с расстройствами аутистического спектра, расширению для них соответствующих образовательных учреждений и реабилитационных центров, усилению подготовки кадров и проведению просветительских мероприятий в этой сфере.