Казахстан укрепляет научные связи с Азербайджаном

Соглашение об утверждении совместного списка научных изданий подписано между министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Высшей аттестационной комиссией при Президенте Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в правительстве Казахстана.



В правительстве отметили, что согласно документу, ученые двух стран получат уникальную возможность публиковаться в объединенных научных журналах, а также изданиях обеих республик, тем самым расширяя горизонты для научных публикаций и обмена знаниями.

"В перспективе мы также хотим расширить сотрудничество в области экспертизы научных грантов, научных проектов, так как научное сообщество небольшое и очень важно иметь диверсифицированные различные точки мнения и экспертизу", - сказал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Также планируется подписать ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве между ведущими университетами Казахстана и Азербайджана.

Отметим, что премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов находится с официальным визитом в Баку.