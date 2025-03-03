https://news.day.az/world/1734224.html В регионе нет места терроризму! - Эрдоган "Мы рекомендуем всем понять, что в будущем нашей страны и региона нет места терроризму, и строить свои планы в соответствии с этим". Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на ифтарной программе с послами.
В регионе нет места терроризму! - Эрдоган
"Мы рекомендуем всем понять, что в будущем нашей страны и региона нет места терроризму, и строить свои планы в соответствии с этим".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на ифтарной программе с послами.
Эрдоган также отметил, что те, кто пытаются использовать нестабильность в Сирии, разжигать этнические и религиозные вопросы, не смогут достичь своих целей.
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