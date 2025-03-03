В регионе нет места терроризму!

"Мы рекомендуем всем понять, что в будущем нашей страны и региона нет места терроризму, и строить свои планы в соответствии с этим".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на ифтарной программе с послами.

Эрдоган также отметил, что те, кто пытаются использовать нестабильность в Сирии, разжигать этнические и религиозные вопросы, не смогут достичь своих целей.