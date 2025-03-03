Клоунада в Ереване

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как в Ереване​ всю полицию подняли на уши.

Day.Az представляет публикацию:

Глупость - это когда твой хитрый план оборачивается против тебя. В Ереване один особо "патриотичный" товарищ решил показать, насколько он любит свою страну... своеобразным способом. Он прикрепил флаг Азербайджана к багажнику своей машины, надеясь, что он будет волочиться по пыльной дороге.

Видимо, в его представлении это был акт высшей политической сатиры.

Но природа - штука непредсказуемая. Ветер решил внести коррективы, флаг Азербайджана взмыл вверх и величественно развевался над автомобилем.

Так водитель, сам того не желая, устроил в центре Еревана проазербайджанский автопробег. Шокированные горожане массово звонили в полицию: "Срочно! В городе машина с тем самым флагом!"

Началась операция "Перехват". По тревоге были подняты все силы, наверное, даже ввели режим повышенной патриотической истерики.

Клоуна, конечно, задержали, но вот за что, пока не объявлено.