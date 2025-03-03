Клоунада в Ереване - всю полицию подняли на уши
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как в Ереване всю полицию подняли на уши.
Day.Az представляет публикацию:
Глупость - это когда твой хитрый план оборачивается против тебя. В Ереване один особо "патриотичный" товарищ решил показать, насколько он любит свою страну... своеобразным способом. Он прикрепил флаг Азербайджана к багажнику своей машины, надеясь, что он будет волочиться по пыльной дороге.
Видимо, в его представлении это был акт высшей политической сатиры.
Но природа - штука непредсказуемая. Ветер решил внести коррективы, флаг Азербайджана взмыл вверх и величественно развевался над автомобилем.
Так водитель, сам того не желая, устроил в центре Еревана проазербайджанский автопробег. Шокированные горожане массово звонили в полицию: "Срочно! В городе машина с тем самым флагом!"
Началась операция "Перехват". По тревоге были подняты все силы, наверное, даже ввели режим повышенной патриотической истерики.
Клоуна, конечно, задержали, но вот за что, пока не объявлено.
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